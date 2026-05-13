WELTjournal: Mensch und Robotik - Wer gewinnt die Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 143: WELTjournal: Mensch und Robotik - Wer gewinnt die Zukunft?
44 Min.Folge vom 13.05.2026
Wie Roboter unsere Arbeit umkrempeln und dabei Ängste wie Chancen zugleich in den Fokus rücken. Künstliche Intelligenz und Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben in der Arbeitswelt – mit wachsender Geschwindigkeit. Die Doku begleitet diesen Wandel und blickt in Städte wie San Francisco, wo fahrerlose Autos bereits zum Stadtbild gehören. Zwischen technologischer Euphorie und Angst vor Jobverlusten stellt sich die Frage, wer von der Automatisierung tatsächlich profitiert. Bildquelle: ORF/BBC/Seamas McCracken
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