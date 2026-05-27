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WELTjournal: Sudan - Überleben zwischen den Fronten

ORF2Staffel 1Folge 145vom 27.05.2026
WELTjournal: Sudan - Überleben zwischen den Fronten

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Folge 145: WELTjournal: Sudan - Überleben zwischen den Fronten

26 Min.Folge vom 27.05.2026

Im Sudan eskaliert ein blutiger Bürgerkrieg: Millionen Menschen sind vertrieben, viele hungern und leben in überfüllten Lagern. Vor allem Frauen und Kinder leiden unter Gewalt, Armut und fehlender Schulbildung. Kämpfe zwischen Armee und RSF dauern seit Jahren an, besonders in Darfur mit Berichten über Gräueltaten. Viele fliehen, während sich die Lage landesweit weiter dramatisch zuspitzt. Im WELTjournal kommen die Leidtragenden dieses Krieges zu Wort Bildquelle: ORF/Arte GEIE 2026, TV Only

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