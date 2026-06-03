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WELTjournal +: Sizilien - Mangelware Wasser

ORF2Staffel 1Folge 147vom 03.06.2026
WELTjournal +: Sizilien - Mangelware Wasser

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Folge 147: WELTjournal +: Sizilien - Mangelware Wasser

30 Min.Folge vom 03.06.2026

In Sizilien wird Wasser zunehmend zum Problem. Besonders in der Region Agrigent zwingen Hitze, Dürre und defekte Speicheranlagen viele Menschen dazu, Trinkwasser zu rationieren. Haushalte erhalten kaum noch Leitungswasser und füllen Kanister an öffentlichen Stellen. Hotels schränken den Verbrauch ein, Viehzüchter bangen um ihre Tiere. Gleichzeitig verdienen private Lieferanten mit teurem Wasser gut am Mangel. Bildquelle: ORF/SpiegelTV

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