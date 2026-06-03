WELTjournal +: Sizilien - Mangelware WasserJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 147: WELTjournal +: Sizilien - Mangelware Wasser
30 Min.Folge vom 03.06.2026
In Sizilien wird Wasser zunehmend zum Problem. Besonders in der Region Agrigent zwingen Hitze, Dürre und defekte Speicheranlagen viele Menschen dazu, Trinkwasser zu rationieren. Haushalte erhalten kaum noch Leitungswasser und füllen Kanister an öffentlichen Stellen. Hotels schränken den Verbrauch ein, Viehzüchter bangen um ihre Tiere. Gleichzeitig verdienen private Lieferanten mit teurem Wasser gut am Mangel. Bildquelle: ORF/SpiegelTV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weltjournal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2