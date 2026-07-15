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WELTjournal: Europa im Stau - Leben an der Autobahn

ORF2Staffel 1Folge 152vom 15.07.2026
WELTjournal: Europa im Stau - Leben an der Autobahn

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Folge 152: WELTjournal: Europa im Stau - Leben an der Autobahn

50 Min.Folge vom 15.07.2026

Dauerstau, Lärm und Abgase: Wenn Ausweichverkehr Dörfer an ihre Grenzen bringt. Millionen Urlauberinnen und Urlauber rollen jedes Jahr über den Gotthard-Pass. Für die Menschen vor Ort bedeutet das Lärm, Abgase und kilometerlange Staus. Weil immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer auf Landstraßen ausweichen, geraten auch Dörfer und Ortschaften an ihre Belastungsgrenze. Zwischen Verkehrschaos und wachsendem Frust wird nach Auswegen aus dem Dauerstau gesucht. Bildquelle: ORF /To The Point Films / APA-Images / Keystone / Urs Flueeler / dpa / Stefan Sauer

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