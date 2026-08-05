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WELTjournal: Die Diplomaten (2/3) - Hinter den Kulissen der Außenpolitik: Konfliktlinien

ORF2Staffel 1Folge 155vom 05.08.2026
WELTjournal: Die Diplomaten (2/3) - Hinter den Kulissen der Außenpolitik: Konfliktlinien

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Folge 155: WELTjournal: Die Diplomaten (2/3) - Hinter den Kulissen der Außenpolitik: Konfliktlinien

41 Min.Folge vom 05.08.2026

Die zweite Folge von "Die Diplomaten – Hinter den Kulissen der Außenpolitik" zeigt deutsche Diplomaten im Ausnahmezustand. Zwischen Israel, Ost-Jerusalem und dem Westjordanland geraten sie in den Strudel von Terror, Krieg und eskalierenden Konflikten. Die Doku gewährt seltene Einblicke in die deutsche Außenpolitik und zeigt, wie Diplomatie im Nahen Osten zunehmend zum riskanten Balanceakt wird. Bildquelle: ORF/ZDF/Jan Müller

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