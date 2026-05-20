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WELTjournal: Russland, China und der Iran - Front gegen den Westen

ORF2Staffel 1Folge 144vom 20.05.2026
WELTjournal: Russland, China und der Iran - Front gegen den Westen

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Folge 144: WELTjournal: Russland, China und der Iran - Front gegen den Westen

54 Min.Folge vom 20.05.2026

Die wachsende Kooperation von Russland, China und dem Iran erhält angesichts der Nahostkonflikte neue Bedeutung. China liefert Technologie und Infrastruktur, während Moskau und Teheran politisch und militärisch kooperieren. Die Dokumentation zeigt, wie das Bündnis durch Desinformation, Cyberangriffe und Einflussnahme demokratische Staaten schwächt und den Westen herausfordert. Gestaltung: Sophie Lepault, Julian Blum Bildquelle: ORF/ARTE G.E.I.E. 2026; REUTERS

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