WELTjournal Spezial: No Other Land - Kein anderes LandJetzt kostenlos streamen
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Folge 149: WELTjournal Spezial: No Other Land - Kein anderes Land
93 Min.Folge vom 17.06.2026
Zwischen Abriss, Widerstand und Hoffnung: Wie ein palästinensisches Dorf unter Siedlungsdruck zerbricht. Im Westjordanland eskaliert die Gewalt von Siedlern, während Israel den Bau weiterer Siedlungswohnungen genehmigt. Mehrere westliche Staaten reagieren mit Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Minister und gewalttätige Siedler. Das WELTjournal-Spezial zeigt den Dokumentarfilm "No Other Land", der die Zerstörung palästinensischer Gemeinden und eine unerwartete Zusammenarbeit zwischen Aktivist Basel Adra und Journalist Yuval Abraham beleuchtet. Bildquelle: ORF/autlook
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