WELTjournal: Zu heiß zum Arbeiten - die neuen Fronten des KlimawandelsJetzt kostenlos streamen
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Folge 153: WELTjournal: Zu heiß zum Arbeiten - die neuen Fronten des Klimawandels
42 Min.Folge vom 22.07.2026
Der Klimawandel verschärft soziale Ungleichheit: Wenn das Arbeiten in extremer Hitze lebensgefährlich wird. Wenn die Temperaturen steigen, wird Arbeit für Millionen Menschen zum Gesundheitsrisiko. Besonders Beschäftigte in schlecht bezahlten Berufen wie Landwirtschaft, Bau, Zustellung oder Fabriken sind Hitzewellen oft schutzlos ausgesetzt. Das WELTjournal zeigt, wie die Klimakrise soziale Ungleichheit verschärft und warum ausgerechnet jene den höchsten Preis zahlen, die sich am wenigsten vor der Hitze schützen können. Bildquelle: ORF/HR/ARTE
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