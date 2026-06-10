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WELTjournal: Trump - Geburtstag und Jubiläum

ORF2Staffel 1Folge 148vom 10.06.2026
WELTjournal: Trump - Geburtstag und Jubiläum

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Folge 148: WELTjournal: Trump - Geburtstag und Jubiläum

51 Min.Folge vom 10.06.2026

80 Jahre Donald Trump: Wie seine Politik die USA spaltet und die Welt in Atem hält. Am 14. Juni feiert US-Präsident Trump seinen 80. Geburtstag und die USA 250 Jahre Unabhängigkeit, doch die politische Lage ist alles andere als festlich. Seine zweite Amtszeit ist geprägt von aggressiver Zollpolitik, harten Einwanderungsregeln, Kürzungen im öffentlichen Sektor und der Einschränkung von Minderheitenrechten. Kritische Medien wurden zurückgedrängt, Beamte massenhaft entlassen. International verschärfen sich Spannungen, besonders in der Ukraine und im Nahen Osten. Gestaltung: Lucas Gregorio Bildquelle: ORF

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