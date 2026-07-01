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WELTjournal: Trump und die Tech-Milliardäre - die neue Machtordnung der USA

ORF2Staffel 1Folge 151vom 01.07.2026
WELTjournal: Trump und die Tech-Milliardäre - die neue Machtordnung der USA

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Folge 151: WELTjournal: Trump und die Tech-Milliardäre - die neue Machtordnung der USA

52 Min.Folge vom 01.07.2026

Silicon Valley trifft Politik: Insider enthüllen, wie Tech-Eliten politische Entscheidungen in den USA beeinflussen. Das WELTjournal zeigt, wie Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook und Peter Thiel ihren Einfluss auf Politik und Gesellschaft ausbauen. Insider geben Einblicke in die Verflechtungen zwischen Silicon Valley und der Trump-Regierung und beleuchten die Rolle von KI, Algorithmen und Kryptowährungen bei der Gestaltung der politischen Agenda der USA. Bildquelle: ORF/BBC/

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