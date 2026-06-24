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WELTjournal: Massentourismus - griechische Inseln unter Druck

ORF2Staffel 1Folge 150vom 24.06.2026
WELTjournal: Massentourismus - griechische Inseln unter Druck

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Folge 150: WELTjournal: Massentourismus - griechische Inseln unter Druck

52 Min.Folge vom 24.06.2026

Paradiese am Limit: Wo der Tourismusboom an seine Grenzen stößt. Das "WELTjournal" zeigt die Folgen des Massentourismus für beliebte griechische Inselparadiese. Luxushotels verdrängen Naturflächen, Preise steigen rasant und die Infrastruktur stößt an ihre Grenzen. Wasserknappheit und Müllprobleme belasten Umwelt und Bevölkerung. Gleichzeitig verschärft der Kampf um begehrte Grundstücke soziale Konflikte. Recherchen zeigen außerdem auf kriminelle Netzwerke auf, die mit Einschüchterung und Gewalt ihre Interessen durchsetzen. Bildquelle: ORF | APA-Images / Caro / Rupert Oberhaeuser

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