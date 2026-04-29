WELTjournal: Iran - Widerstand und Hoffnung im KriegJetzt kostenlos streamen
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Folge 141: WELTjournal: Iran - Widerstand und Hoffnung im Krieg
25 Min.Folge vom 29.04.2026
Für die Menschen im Iran ist die Lage zwei Monate nach Kriegsbeginn angespannt: Zwischen Hoffnung und Angst harren viele ohne Arbeit aus, horten Vorräte und fürchten neue Angriffe. Unter der Herrschaft der Mullahs wächst zugleich die Sorge vor stärkerer Repression. Bricht die Waffenruhe, droht doppelte Gefahr durch Krieg und staatliche Gewalt. Regie: Mortaza Behboudi, Sharare Mehboud Bildquelle: APA-Images / AFP / ATTA KENARE
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