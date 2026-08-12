WELTjournal: Die Diplomaten - Hinter den Kulissen der Außenpolitik: Einflusskämpfe (3/3)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 156: WELTjournal: Die Diplomaten - Hinter den Kulissen der Außenpolitik: Einflusskämpfe (3/3)
37 Min.Folge vom 12.08.2026
Die dritte Folge von "Die Diplomaten – Hinter den Kulissen der Außenpolitik" begleitet deutsche Diplomaten und Diplomatinnen nach Asien, Afrika und in den Pazifikraum: Diplomatie findet nicht nur auf großen Gipfeln statt. Auf den Fidschi-Inseln, in Singapur und Ruanda arbeiten deutsche Botschaften an strategischen Partnerschaften und neuen Wirtschaftsbeziehungen. Die Doku blickt hinter die Kulissen eines Berufs, der meist im Verborgenen bleibt, aber gerade in Zeiten globaler Krisen immer wichtiger wird. Bildquelle: ORF/ZDF/Jan Müller
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