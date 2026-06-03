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WELTjournal: Hitzewellen - Europa im Klimawandel

ORF2Staffel 1Folge 146vom 03.06.2026
WELTjournal: Hitzewellen - Europa im Klimawandel

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Folge 146: WELTjournal: Hitzewellen - Europa im Klimawandel

48 Min.Folge vom 03.06.2026

Metropolen im Kampf um Schatten, Kühlung und kluge Strategien gegen immer extremere Temperaturen. Hitzewellen treten in Europa immer häufiger auf, dauern länger und erreichen neue Rekordwerte. Meteorologen halten künftig sogar 50 Grad in Städten wie Paris oder Sevilla für möglich. Das WELTjournal untersucht, wie sich Europa an diese neue Realität anpasst: von Schatten spendenden Maßnahmen wie Sonnensegeln bis zu umfassenden städtischen Strategien. Die Dokumentation zeigt, welche Schutzmaßnahmen heute nötig sind und wie Menschen in stark betroffenen Regionen ihren Alltag bewältigen. Bildquelle: ORF/HR/ARTE

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