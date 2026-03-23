ZIB Magazin: Streaming-Frust: Teure Abos und Rückkehr der PiraterieJetzt kostenlos streamen
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Folge 295: ZIB Magazin: Streaming-Frust: Teure Abos und Rückkehr der Piraterie
5 Min.Folge vom 23.03.2026
Immer häufiger wechseln Serien zwischen verschiedenen Streaming-Diensten, was bei Nutzerinnen und Nutzern für Frust sorgt. In der Folge scheint auch illegales Streaming wieder attraktiver zu werden. Mehrere parallel laufende Streaming-Abos können schnell teuer und unübersichtlich werden. Abo-Manager helfen dabei, Ausgaben im Blick zu behalten und unnötige Kosten zu vermeiden.
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