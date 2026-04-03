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ZIB Magazin: Frust und große Pläne - Chinas zwei Gesichter

ORF1Staffel 2026Folge 300vom 03.04.2026
ZIB Magazin: Frust und große Pläne - Chinas zwei Gesichter

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Folge 300: ZIB Magazin: Frust und große Pläne - Chinas zwei Gesichter

15 Min.Folge vom 03.04.2026

China strebt bis 2049 eine globale Führungsrolle an, doch ein wirtschaftlicher Abwärtstrend, hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein wachsender Frust im Land könnten die großen Ambitionen bremsen. Gleichzeitig steckt die Kommunistische Partei in Machtkämpfen rund um Xi Jinping, dessen Zukunft unklar ist. Und auch geopolitisch droht Unsicherheit, etwa in der Taiwan‑Frage. Chinas Aufstieg wirkt nach außen stark, im Innern ergibt sich jedoch ein fragileres Bild.

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