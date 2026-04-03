ZIB Magazin: Frust und große Pläne - Chinas zwei GesichterJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 300: ZIB Magazin: Frust und große Pläne - Chinas zwei Gesichter
15 Min.Folge vom 03.04.2026
China strebt bis 2049 eine globale Führungsrolle an, doch ein wirtschaftlicher Abwärtstrend, hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein wachsender Frust im Land könnten die großen Ambitionen bremsen. Gleichzeitig steckt die Kommunistische Partei in Machtkämpfen rund um Xi Jinping, dessen Zukunft unklar ist. Und auch geopolitisch droht Unsicherheit, etwa in der Taiwan‑Frage. Chinas Aufstieg wirkt nach außen stark, im Innern ergibt sich jedoch ein fragileres Bild.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1