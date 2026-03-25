ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegtJetzt kostenlos streamen
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Folge 297: ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegt
5 Min.Folge vom 25.03.2026
Ein Schweizer Forschungsteam findet keinen wissenschaftlichen Beleg für Frühjahrsmüdigkeit. Dennoch klagen viele Menschen über Erschöpfung. Gleichzeitig sorgt mehr Sonnenlicht für Frühlingsgefühle mit messbaren Effekten im Gehirn. Was hinter beiden Phänomenen steckt und welche Strategien gegen Müdigkeit helfen.
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