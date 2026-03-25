Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegt

ORF1Staffel 2026Folge 297vom 25.03.2026
ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegt

ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegtJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 297: ZIB Magazin: Frühjahrsmüdigkeit widerlegt

5 Min.Folge vom 25.03.2026

Ein Schweizer Forschungsteam findet keinen wissenschaftlichen Beleg für Frühjahrsmüdigkeit. Dennoch klagen viele Menschen über Erschöpfung. Gleichzeitig sorgt mehr Sonnenlicht für Frühlingsgefühle mit messbaren Effekten im Gehirn. Was hinter beiden Phänomenen steckt und welche Strategien gegen Müdigkeit helfen.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen