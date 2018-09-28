Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 28.09.2018
43 Min.
Ab 12

Grillmeister Josh Jabs vom Berliner Goldhorn Beef-Club ist berühmt für seine exklusiven und perfekt gebratenen Steaks. In seinem neuen Restaurant (noch in der Planung) will er jetzt auch Fisch anbieten. Einen 6,5 Kilo Steinbutt direkt vom Grill an den Tisch serviert. Aber wie geht eigentlich Fisch? Wir zeigen wie man den perfekten Fisch zubereitet. Auf dem Grill, in der Pfanne/Ofen und gegart.

