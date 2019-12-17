Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.12.2019: Die Stadt der Baumkuchen
42 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 12
In Salzwedel dreht sich alles um das berühmteste Gebäck der Stadt: den Baumkuchen. Die Hansestadt in Sachsen-Anhalt nennt sich "Baumkuchenstadt", denn sie trägt als einzige Stadt das EU-Gütesiegel für original Salzwedeler Baumkuchen. Seit über zweihundert Jahren wird hier die Leckerei gebacken. Bettina Hennig zeigt "Abenteuer Leben" in ihrem Traditionsbetrieb die Herstellung des Baumkuchens in der Hochproduktionsphase vor Weihnachten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins