Kabel Eins
Folge vom 17.12.2019: Die Stadt der Baumkuchen

42 Min. Ab 12

In Salzwedel dreht sich alles um das berühmteste Gebäck der Stadt: den Baumkuchen. Die Hansestadt in Sachsen-Anhalt nennt sich "Baumkuchenstadt", denn sie trägt als einzige Stadt das EU-Gütesiegel für original Salzwedeler Baumkuchen. Seit über zweihundert Jahren wird hier die Leckerei gebacken. Bettina Hennig zeigt "Abenteuer Leben" in ihrem Traditionsbetrieb die Herstellung des Baumkuchens in der Hochproduktionsphase vor Weihnachten.

