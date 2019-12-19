Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

"Ding Dong" Weihnachtsedition

Kabel EinsFolge vom 19.12.2019
"Ding Dong" Weihnachtsedition

"Ding Dong" WeihnachtseditionJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.12.2019: "Ding Dong" Weihnachtsedition

42 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12

Alle Jahre wieder gilt es, sinnvolle Weihnachtsgeschenke zu finden. Gadgets werden immer beliebter. Aber sind die auch wirklich sinnvoll? Unsere "Ding Dong"-Familien haben für uns getestet, was Multi-Maker, Smartphone-Projektor und App-gesteuerte Christbaumbeleuchtung taugen.

Alle verfügbaren Folgen