Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt: "Bronner's Wonderland"
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.12.2019: Größtes Weihnachtskaufhaus der Welt: "Bronner's Wonderland"
42 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 12
Über 50.000 verschiedene Weihnachtsartikel aus der ganzen Welt, 15 verschiedene Abteilungen, 5 Fußballfelder groß! Das ist "Bronner's" - der größte Weihnachtsshop der Welt. "Abenteuer Leben" ist nach Michigan gereist, um sich das Paradies für Weihnachtsfans genauer anzusehen und die deutsche Auswanderer-Familie Niederer beim Einkauf zu begleiten. Ihr Wunsch: ein Christbaum und ein paar ungewöhnliche Christbaumanhänger. Ob sie bei Bronners fündig werden?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins