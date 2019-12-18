Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 18.12.2019

Über 50.000 verschiedene Weihnachtsartikel aus der ganzen Welt, 15 verschiedene Abteilungen, 5 Fußballfelder groß! Das ist "Bronner's" - der größte Weihnachtsshop der Welt. "Abenteuer Leben" ist nach Michigan gereist, um sich das Paradies für Weihnachtsfans genauer anzusehen und die deutsche Auswanderer-Familie Niederer beim Einkauf zu begleiten. Ihr Wunsch: ein Christbaum und ein paar ungewöhnliche Christbaumanhänger. Ob sie bei Bronners fündig werden?

