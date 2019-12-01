Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.12.2019
Anpacken oder aufgeben?

92 Min.Folge vom 01.12.2019Ab 12

Ist Deutschland gerecht? Wie kommt man raus aus der Hartz IV-Spirale? "Abenteuer Leben" hat ein Jahr lang Menschen in sozialen Brennpunkten begleitet, deren Leben auf der Kippe steht. Sie stoßen dabei auf große Hindernisse, erfahren aber auch Menschlichkeit, wo man sie am wenigsten erwartet. Einige nehmen ihr Schicksal erfolgreich an und kriegen es in den Griff, andere scheitern.

