Abenteuer Leben am Sonntag

Futter-Fakten: Die Cashew-Nuss

Kabel Eins
Folge vom 04.12.2019
Futter-Fakten: Die Cashew-Nuss

Futter-Fakten: Die Cashew-NussJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 04.12.2019: Futter-Fakten: Die Cashew-Nuss

43 Min.
Folge vom 04.12.2019
Ab 12

Cashew-Nüsse sind außerordentlich gesund und lecker. "Abenteuer Leben" begibt sich auf Spurensuche nach Indonesien, um herauszufinden, wie die Cashew geerntet und verarbeitet wird. Sie ist außerdem eine Geheimzutat in vielen schmackhaften Gerichten. Profi-Koch Eik Landfermann hat einige Rezepte nachgekocht. Und: Achims Küchentricks - Schnitzel

