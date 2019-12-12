Thema u. a.: Frag den Henze - FestessenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.12.2019: Thema u. a.: Frag den Henze - Festessen
43 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12
Die Wohnung ist festlich geschmückt, der Geruch von Weihnachten liegt in der Luft. Die Festtage und vor allem die zahlreichen Gäste sind vor der Tür. Nicht selten stehen wir daher an Weihnachten stundenlang in der Küche, um das perfekte Festessen vorzubereiten. Profikoch Christian Henze schafft Abhilfe. Er zeigt drei Gerichte, die binnen einer Stunde zuzubereiten sind und jeden Gast beeindrucken. Und: Spezialitätenbattle Sachsen-Anhalt
