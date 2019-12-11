Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 11.12.2019
43 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 12

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Und was kommt immer am besten an? Klar - Selbstgemachtes! Wie wäre es also in diesem Jahr mit kleinen Präsenten aus der Küche? Süße kleine Rentier-Muffins zum Beispiel. Unsere Back-Fee Lynn macht es vor: drei verschiedene Christmas-Sweets zum Nachmachen, selber essen oder eben zum Verschenken!

