Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.12.2019: So is(s)t Deutschland
42 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Viele Menschen in Deutschland leben an der Armutsgrenze. Auch die 26-jährige Sophie aus Ludwigsfelde muss wir wenig Geld über die Runden kommen. Dirk Hoffmann hat die junge Frau besucht und mit ihr über ihre aktuelle Lebenssituation gesprochen. Und: Top X Geisterstädte Teil 2
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
