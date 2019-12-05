Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

So is(s)t Deutschland

Kabel Eins
So is(s)t Deutschland

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.12.2019: So is(s)t Deutschland

42 Min. Ab 12

Viele Menschen in Deutschland leben an der Armutsgrenze. Auch die 26-jährige Sophie aus Ludwigsfelde muss wir wenig Geld über die Runden kommen. Dirk Hoffmann hat die junge Frau besucht und mit ihr über ihre aktuelle Lebenssituation gesprochen. Und: Top X Geisterstädte Teil 2

