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Abenteuer Leben am Sonntag

Online-Schnäppchen im Ausland

Kabel EinsFolge vom 09.12.2019
Online-Schnäppchen im Ausland

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.12.2019: Online-Schnäppchen im Ausland

43 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12

Ein Drittel der Deutschen shoppt die Weihnachtsgeschenke online. Aber wie kann man beim Online Shopping möglichst viel sparen, und was muss man beachten, damit man dabei nicht auf Betrüger und schlechte Angebote reinfällt? Nathalie und Mikele versuchen, sechs Produkte so günstig wie möglich zu bekommen und ziehen dabei alle Register. Und: Skurrile Gesetze Weihnachten / Worst of Chefkoch

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