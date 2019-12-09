Online-Schnäppchen im AuslandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.12.2019: Online-Schnäppchen im Ausland
43 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12
Ein Drittel der Deutschen shoppt die Weihnachtsgeschenke online. Aber wie kann man beim Online Shopping möglichst viel sparen, und was muss man beachten, damit man dabei nicht auf Betrüger und schlechte Angebote reinfällt? Nathalie und Mikele versuchen, sechs Produkte so günstig wie möglich zu bekommen und ziehen dabei alle Register. Und: Skurrile Gesetze Weihnachten / Worst of Chefkoch
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins