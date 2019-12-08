Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.12.2019: Mein Block: Köln-Vingst
88 Min.Folge vom 08.12.2019Ab 12
Köln-Vingst, einer der ärmsten Stadtteile der Rheinmetropole, ein sozialer Brennpunkt. Mittlerweile gelten hier 43 Prozent der Kinder als arm. Viele Bewohner bekommen Grundsicherung oder Hartz IV. Ein Jahr lang ist "Abenteuer Leben" in Vingst eingetaucht, hat hinter die Fassaden der Häuser und Menschen geschaut und dabei mehr gefunden, als Armut und Hoffnungslosigkeit. Denn hier stehen die Bewohner füreinander ein und zeigen oft bedingungslosen Einsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins