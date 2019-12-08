Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Mein Block: Köln-Vingst

Kabel Eins
Folge vom 08.12.2019
Mein Block: Köln-Vingst

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.12.2019: Mein Block: Köln-Vingst

88 Min.
Ab 12

Köln-Vingst, einer der ärmsten Stadtteile der Rheinmetropole, ein sozialer Brennpunkt. Mittlerweile gelten hier 43 Prozent der Kinder als arm. Viele Bewohner bekommen Grundsicherung oder Hartz IV. Ein Jahr lang ist "Abenteuer Leben" in Vingst eingetaucht, hat hinter die Fassaden der Häuser und Menschen geschaut und dabei mehr gefunden, als Armut und Hoffnungslosigkeit. Denn hier stehen die Bewohner füreinander ein und zeigen oft bedingungslosen Einsatz.

