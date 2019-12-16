Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Da cookste! Weißwurst-Brezel

Kabel EinsFolge vom 16.12.2019
Da cookste! Weißwurst-Brezel

Da cookste! Weißwurst-BrezelJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.12.2019: Da cookste! Weißwurst-Brezel

42 Min.Folge vom 16.12.2019Ab 12

Die heutige Herausforderung für die zwei "Da cookste"-Spezialisten Rudi und Thomas kommt zur Abwechslung mal nicht aus Amerika - dafür aus Deutschland: die Weißwurst-Brezel. Noch dazu heißt es diesmal: Möge der Bessere gewinnen! Wer kann die Mehlschlacht für sich entscheiden?

Alle verfügbaren Folgen