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Abenteuer Leben am Sonntag

Wohnen skurril - weltweit

Kabel EinsFolge vom 23.12.2019
Wohnen skurril - weltweit

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.12.2019: Wohnen skurril - weltweit

42 Min.Folge vom 23.12.2019Ab 12

"Abenteuer Leben", das Wissensmagazin, ist das Magazin für Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Natur, Technik & Mensch. Menschen wollen Antworten, "Abenteuer Leben"-Moderator Tommy Scheel liefert sie auf eine verständliche Art und Weise - und mit Erfolg

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