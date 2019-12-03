Brot in Indien - unglaubliche VielfaltJetzt kostenlos streamen
Ob als Sättigungsbeilage oder Besteckersatz - in Indien darf Brot bei keinem indischen Essen fehlen. Fleisch-Currys werden gerne mit weichem Naan gegessen, Fulka gibt es mit Fisch. Chapati ist das Brot für jeden Tag, der Teig wird aus Atta zubereitet. Aber wie backt man die exotischen Brotsorten? Reporter Alex hat das vor Ort herausgefunden. Und: Tiefkühl-Perlen - Was taugen Burger aus dem Supermarkt?
