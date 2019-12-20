Dirk Hoffmann spezial: FesttagsbratenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.12.2019: Dirk Hoffmann spezial: Festtagsbraten
Folge vom 20.12.2019
Hoffmann on Fire! Exklusiv für "Abenteuer Leben" verrät der Chefkoch seinen Rezept-Tipp für die Festtage: Rehrücken mit Spekulatiuskruste in Rotweinsauce und Rahmwirsing. Natürlich zeigt er Schritt für Schritt, wie man dieses köstliche Essen zubereitet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
