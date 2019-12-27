Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.12.2019: Das perfekte Raclette
43 Min.Folge vom 27.12.2019Ab 12
"Abenteuer Leben" begibt sich auf die Suche nach dem perfekten Raclette - ein absoluter Klassiker zu Silvester. Das passende Rezept liefert Koch Fernando. Er empfiehlt eine traditionelle Schweizer Cholera mit Lauch, Äpfeln, Zwiebeln, Karotten, Blätterteig und leckerem Raclette-Käse.
