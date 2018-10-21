Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Jugend kann nicht kochen: Europas Klassiker

Kabel EinsFolge vom 21.10.2018
Jugend kann nicht kochen: Europas Klassiker

Jugend kann nicht kochen: Europas KlassikerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.10.2018: Jugend kann nicht kochen: Europas Klassiker

90 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12

Kann die Jugend wirklich kein Tiroler Gröstl zubereiten? Ist doch eigentlich ein Resteessen, was nicht allzu schwer zu kochen ist! Achim Müller zeigt, wie eines der beliebtesten Hüttengerichte zubereitet wird. Ein anderer Klassiker aus Europas Küche: der Döner. Er ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte - deshalb hat sich Chefkoch Achim eine kleine Gemeinheit ausgedacht - die Döner-Challenge ...

Alle verfügbaren Folgen