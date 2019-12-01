Jugend kann nicht kochen: Die Promi-AusgabeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.12.2019: Jugend kann nicht kochen: Die Promi-Ausgabe
Folge vom 01.12.2019
Drei Models - und einer mittendrin: Küchenchef Achim! Und der behauptet frech wie immer: Die sehen super aus - aber Models können ganz bestimmt nicht kochen. Und Lasagne schon gar nicht. Ob er recht behält? Außerdem lädt Achim Politiker und Fußballer ein und lässt sie einen Zwiebelrostbraten mit Spätzle sowie Frikadellen mit Pommes rot-weiß zubereiten.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
