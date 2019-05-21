Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 21.05.2019
42 Min.
Ab 12

Pulque, Barbacoa und Nezahualcoyotl - Begriffe, die Johannes Zenglein noch nie gehört hat. Der "Abenteuer Leben"-Reporter reist nach Mexiko und will die Seiten des Landes entdecken, die den meisten Besuchern verborgen bleiben. Mit einem Graffitikünstler erkundet Johannes das gefährlichste Problemviertel von Mexico City: Nezahualcoyotl. Kein Tag vergeht hier ohne Schüsse und Gewalt. Doch es gibt auch Positives aus dem größten Slum Mexikos. Rechte: kabel eins

