Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.05.2019: McDonalds geheimer Burger
90 Min.Folge vom 26.05.2019Ab 12
Wenn McDonalds einen neuen Burger kreiert, der in allen Filialen verkauft werden soll, ist allerhöchste Geheimhaltung angesagt. Aber Abenteuer Leben Moderator Tommy Scheel darf so tief in die Geheimnisse des weltgrößten Fast Food Konzerns eintauchen, wie noch kein Außenstehender jemals zuvor. Tommy trifft in der Produktentwicklung auf Köchin Lisa, die schon einige Produkte kreiert hat, die man heute in den Restaurants bestellen kann. Danach geht es für Tommy zu den Lieferanten ins Ausland, um zu sehen, wo die ganzen Zutaten eigentlich herkommen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins