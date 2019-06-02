Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 02.06.2019
91 Min.Folge vom 02.06.2019Ab 12

Diesmal will Chefkoch Dirk Hoffmann herausfinden, was das perfekte Barbecue ausmacht. Und zwar im Mekka der Grillspezialitäten: in Texas! Indien bietet kulinarisch gesehen viel mehr als Chicken Curry und Dal: Reporter Markus Henssler hat sich abseits der Touristenpfade und mitten in Delhi auf die Suche nach typischem Street Food gemacht. Und Johannes Zenglein besucht in China die größte Brennerei der Welt. Dort wird die meistgetrunkene Spirituose der Welt hergestellt: Baijiu. Rechte: kabel eins

