Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Kai campt in den USA

Kabel EinsFolge vom 02.06.2019
Kai campt in den USA

Kai campt in den USAJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.06.2019: Kai campt in den USA

87 Min.Folge vom 02.06.2019Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter und Reise-Experte Kai Böcking erfüllt sich den ultimativen Traum aller Camper: Mit dem Wohnmobil durch Kalifornien! Seine Tour: von Los Angeles über San Diego, Palm Springs, dem Joshua Tree Nationalpark und Grand Canyon bis nach Las Vegas. Die Herausforderung: Kai macht zum ersten Mal eine Tour im Wohnmobil. Er hat sich gut vorbereitet - und doch kommt alles anders als erwartet. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen