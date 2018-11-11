Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!

Kabel Eins
Folge vom 11.11.2018
Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!

Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.11.2018: Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!

74 Min.
Folge vom 11.11.2018
Ab 12

Bert Bitzer ist zurück! "Abenteuer Leben" zeigt den unerschrockenen Heimwerker mit seinem neuesten Projekt. Das 50 Quadratmeter große Wohnzimmer der Familie ist mehr eine Art Lagerraum. Eine Familie, ein Wohnzimmer, vier Tage Zeit - und ein Budget von 2.000 Euro. Auf die Plätze, fertig, renovieren! Und: Vom Weinfass zum Edel-Parkett / Was tun ... Hightech zum Selberbauen / Der Supermarkt-Check

