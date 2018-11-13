Thema u. a.: Deutschlands bester DönerJetzt kostenlos streamen
Die schnelle Köstlichkeit aus Fleisch, Gemüse, knusprigem Brot und schmackhafter Soße wurde Anfang der 70er Jahre in Berlin erfunden. Ursprünglich wurde nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet, heute finden sich in ganz Deutschland die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Denn Normal kann jeder! Frucht-Döner, veganer-Döner, Kartoffel-Döner, Wurst-Döner, Fisch-Döner! Wir reisen einmal quer durch Deutschland und suchen die ausgefallenste und leckerste Variante der Republik!
