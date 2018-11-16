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Abenteuer Leben am Sonntag

Die verrücktesten Bars Londons

Kabel EinsFolge vom 16.11.2018
Die verrücktesten Bars Londons

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.11.2018: Die verrücktesten Bars Londons

42 Min.Folge vom 16.11.2018Ab 12

Einmal wie Harry Potter in einem Kessel Zaubertränke zusammenrühren oder aus einem richtigen Jungbrunnen trinken - es gibt eine Bar, in der das möglich ist. In London hat sich Johannes Zenglein für "Abenteuer Leben täglich" die verrücktesten Pubs angesehen.

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