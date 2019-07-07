Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.07.2019: Das große Burger-Spezial
90 Min.Folge vom 07.07.2019Ab 12
Heute dreht sich alles um das Lieblings-Fastfood von uns Deutschen: Burger! "Abenteuer Leben" begleitet einen kompletten Filialumbau von McDonald`s in Deutschland zum "Restaurant der Zukunft" und fliegt in die USA zur Zentrale des größten Fast-Food-Konzerns der Welt. Moderator Tommy Scheel schlägt sich in den USA durch den Legenden-Dschungel auf der Suche nach dem Ur-Burger. Und nebenbei erfährt er von Experten, was die besten Burger der Welt ausmacht. Rechte: kabel eins
