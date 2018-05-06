Zwischen Tradition und Manipulation: Die Bier-Optimierer!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.05.2018: Zwischen Tradition und Manipulation: Die Bier-Optimierer!
Wasser, Hopfen, Gerste, Hefe. Eigentlich stecken in Bier nicht mehr als diese vier Zutaten. Doch Bier ist heute vielfältiger denn je! "Abenteuer Leben" zeigt Menschen, die an der Optimierung des deutschen Bieres beteiligt sind. Anton Lutz ist Hopfenzüchter. Er kreuzt Pflanzen, um ihre Eigenschaften und Aromen zu verändern. An der Technischen Uni München wird erforscht, Gerste so zu verändern, dass Brauereien bald glutenfreies Bier herstellen können.
