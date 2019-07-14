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Abenteuer Leben am Sonntag

Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

Kabel EinsFolge vom 14.07.2019
Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.07.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

89 Min.Folge vom 14.07.2019Ab 12

Diesmal geht die kulinarische Reise nach Thailand. Wie kocht man original thailändisch? Eine einheimische Kochlehrerin zeigt, wie's geht. Nächster Stopp: die Azoren inmitten des Atlantischen Ozeans. Welche kulinarischen Highlights hat die portugiesische Inselgruppe zu bieten? Und Reporter Johannes Zenglein ist in Mexiko City auf dem gewaltigsten Großhandelsmarkt der Welt - der Central de Abasto. Wie funktioniert der Riesenmarkt und welche Produkte gibt es hier? Rechte: kabel eins

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