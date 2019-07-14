Die Reise zu den besten Gerichten der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.07.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt
89 Min.Folge vom 14.07.2019Ab 12
Diesmal geht die kulinarische Reise nach Thailand. Wie kocht man original thailändisch? Eine einheimische Kochlehrerin zeigt, wie's geht. Nächster Stopp: die Azoren inmitten des Atlantischen Ozeans. Welche kulinarischen Highlights hat die portugiesische Inselgruppe zu bieten? Und Reporter Johannes Zenglein ist in Mexiko City auf dem gewaltigsten Großhandelsmarkt der Welt - der Central de Abasto. Wie funktioniert der Riesenmarkt und welche Produkte gibt es hier? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins