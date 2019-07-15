Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.07.2019: Das große Foodtruck-Duell
95 Min.Folge vom 15.07.2019Ab 12
Zwei Profiköche. Zwei Foodtrucks. Zwei Festivals. Die Starköche Dirk Hoffmann und Sebastian Lege machen eine Tour, die es in sich hat: Im eigenen Foodtruck wollen sie beweisen, dass sie nicht nur in bestens ausgestatteten Küchen leckeres Essen zubereiten können, sondern auch mit weniger Chichi und auf engstem Raum brillieren. Beide stellen sich den besten Foodtruck-Köchen und treten auch gegeneinander im Duell an. Wer wird das Rennen machen? Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
