Abenteuer Leben am Sonntag

Das große Foodtruck-Duell

Kabel Eins
Folge vom 15.07.2019
Das große Foodtruck-Duell

Das große Foodtruck-DuellJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.07.2019: Das große Foodtruck-Duell

95 Min.
Ab 12

Zwei Profiköche. Zwei Foodtrucks. Zwei Festivals. Die Starköche Dirk Hoffmann und Sebastian Lege machen eine Tour, die es in sich hat: Im eigenen Foodtruck wollen sie beweisen, dass sie nicht nur in bestens ausgestatteten Küchen leckeres Essen zubereiten können, sondern auch mit weniger Chichi und auf engstem Raum brillieren. Beide stellen sich den besten Foodtruck-Köchen und treten auch gegeneinander im Duell an. Wer wird das Rennen machen? Rechte: kabel eins

