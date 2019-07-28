Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.07.2019: Gerichte in Seoul
90 Min.Folge vom 28.07.2019Ab 12
Diesmal beginnt die Reise zu den besten Gerichten der Welt in Seoul, Südkorea. Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann will wissen, was die 50 Millionen Einwohner besonders gerne essen. Furious Pete hingegen ist in Shanghai. Die chinesische Küche ist voll von angeblichen Heilmitteln, die augenscheinlich eher keine Gaumenschmäuse zu sein scheinen. Oder doch? Außerdem geht es noch nach Afrika, Kampala, wo saftiger Pangasius als Delikatesse gilt. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins