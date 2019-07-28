Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Gerichte in Seoul

Kabel EinsFolge vom 28.07.2019
Gerichte in Seoul

Gerichte in SeoulJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.07.2019: Gerichte in Seoul

90 Min.Folge vom 28.07.2019Ab 12

Diesmal beginnt die Reise zu den besten Gerichten der Welt in Seoul, Südkorea. Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann will wissen, was die 50 Millionen Einwohner besonders gerne essen. Furious Pete hingegen ist in Shanghai. Die chinesische Küche ist voll von angeblichen Heilmitteln, die augenscheinlich eher keine Gaumenschmäuse zu sein scheinen. Oder doch? Außerdem geht es noch nach Afrika, Kampala, wo saftiger Pangasius als Delikatesse gilt. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen