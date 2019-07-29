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Abenteuer Leben am Sonntag

Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)

Kabel EinsFolge vom 29.07.2019
Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)

Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.07.2019: Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)

90 Min.Folge vom 29.07.2019Ab 12

"Wenn ich einfach mal für eine Lasagne einkaufen könnte, wenn ich Lust darauf habe - das wäre für mich Luxus." Die alleinerziehende Conny aus Halle definiert Luxus anders als viele andere Menschen. Sie lebt in einer Sozialwohnung in der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt. Conny will aber mehr - raus aus Halle, raus aus Hartz IV. Aber wie? "Abenteuer Leben" hat ein Jahr lang Menschen begleitet, die nicht aufgeben, sondern anpacken wollen. Und: Ein Pool für Mama. Rechte: kabel eins

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