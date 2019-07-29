Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.07.2019: Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht (2)
90 Min.Folge vom 29.07.2019Ab 12
"Wenn ich einfach mal für eine Lasagne einkaufen könnte, wenn ich Lust darauf habe - das wäre für mich Luxus." Die alleinerziehende Conny aus Halle definiert Luxus anders als viele andere Menschen. Sie lebt in einer Sozialwohnung in der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt. Conny will aber mehr - raus aus Halle, raus aus Hartz IV. Aber wie? "Abenteuer Leben" hat ein Jahr lang Menschen begleitet, die nicht aufgeben, sondern anpacken wollen. Und: Ein Pool für Mama. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins