Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.08.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt
Folge vom 04.08.2019
In Holland gibt`s Käse - das weiß jeder - aber unser Gaumenschmaus-Experte Dirk Hoffmann will wissen, was unsere Nachbarn sonst noch für Spezialitäten am Start haben! Gibt es mehr als Pommes Spezial und Frikandel? In Frankreich legen wir den nächsten Zwischenstopp ein. Hier soll es ein uraltes Steak für 3.000 Euro geben. Was steckt dahinter? Furious Pete hingegen sucht ausgerechnet in England nach den besten Gerichten der Welt. Wird er fündig? Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins