Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.08.2019: Top-Gerichte aus Valencia
42 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12
Valencia, die Hafenstadt an der Südostküste Spaniens, ist nicht nur für die Sonne, die Kultur und das tolle spanische Flair bekannt. Hier gibt es wahre Gaumenfreuden, denn hier wurde die Paella erfunden und es gibt die unvergleichliche Erdmandelmilch - die Horchata. Auch der deutsche Sternekoch Bernd Knöller, der seit fast 30 Jahren in der Metropole lebt, zeigt uns kleine Geheimnisse und große Klassiker der spanischen Küche. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins