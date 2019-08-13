Zum Inhalt springenBarrierefrei
Top-Gerichte aus Valencia

Kabel Eins
42 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12

Valencia, die Hafenstadt an der Südostküste Spaniens, ist nicht nur für die Sonne, die Kultur und das tolle spanische Flair bekannt. Hier gibt es wahre Gaumenfreuden, denn hier wurde die Paella erfunden und es gibt die unvergleichliche Erdmandelmilch - die Horchata. Auch der deutsche Sternekoch Bernd Knöller, der seit fast 30 Jahren in der Metropole lebt, zeigt uns kleine Geheimnisse und große Klassiker der spanischen Küche. Rechte: kabel eins

